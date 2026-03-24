Roubaix : l'élection du LFI David Guiraud ne fait pas l'unanimité

Elu maire de Roubaix ce dimanche lors du second tour des élections municipales avec 53,19 % des voix, David Guiraud divise. A Roubaix, les réactions à la suite de sa victoire interrogent.

Une victoire qui interpelle. Le nouveau maire de Roubaix s'appelle David Guiraud. Le député LFI l'a aisément emporté lors du second tour des municipales en récoltant 53,19 % des voix. Tout juste élu, l'édile s'est dit lundi «très heureux et très fier» de sa victoire, tout en étant conscient d'avoir «beaucoup de responsabilités». «On ne voulait pas juste gagner, on veut qu'il y ait un engouement pour nous pousser, parce que les combats ne seront pas faciles», a-t-il déclaré après sa victoire.

Depuis l'annonce de cette victoire, de nombreuses questions se posent sur cette élection. Certains observateurs s'interrogent sur la vision politique du député LFI et sa campagne pour arriver à la tête de la mairie de Roubaix : «David Guiraud a profité de la division de la communauté musulmane pour se poser en rassembleur», a notamment déclaré Amine Elbahi sur CNEWS.

Selon le juriste Amine Elbahi, «David Guiraud a profité de la division de la communauté musulmane pour se poser en rassembleur». Il faisait référence à la victoire du candidat LFI à Roubaix.



Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/dxULgAQbWf — CNEWS (@CNEWS) March 23, 2026

drapeaux palestiniens et algériens brandis à Roubaix

Les réactions dans les rues de Roubaix à la suite de l'élection du nouveau maire ont détonné. Pour fêter cette victoire, des jeunes se sont rassemblés devant la mairie, brandissant des drapeaux de la Palestine et de l'Algérie.

Des images qui ont choqué, notamment le porte-parole du Rassemblement National Laurent Jacobelli, qui a désigné la ville de Roubaix comme un «territoire perdu de la République».

Maintenant élu, David Guiraud espère pouvoir lancer dès cette semaine «les dossiers prioritaires», citant notamment «la rénovation urbaine» et le déploiement de permanences de proximité dans «les mairies de quartier».

Mais beaucoup dépendra du bon vouloir de la Métropole européenne de Lille, a rappelé à l'AFP le politologue Pierre Mathiot : «Roubaix est quand même très difficile à gérer», notamment car elle «a besoin des financements de la Mel pour beaucoup d'éléments de son développement futur».

Selon lui, «David Guiraud a intérêt à distinguer entre des prises de position insoumises et une gestion qui sera beaucoup plus pragmatique» de sa ville. Le nouveau maire de Roubaix devra ainsi être «très attentif aux équilibres politiques métropolitains, et donc avoir de bonnes relations avec l'exécutif» de la Mel, a analysé le politologue.