Saint-Denis : le nouveau maire LFI annonce le «top départ d’une nouvelle dynamique qui doit rayonner» sur la France

Le nouveau maire LFI de Saint-Denis-Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) Bally Bagayoko a considéré que son élection marquait le «top départ d'une nouvelle dynamique qui doit rayonner sur l'ensemble de la France».

Saint-Denis-Pierrefitte, future capitale et laboratoire de l’insoumission ? C’est en tout cas l’ambition affichée par Bally Bagayoko, le nouveau maire du chef-lieu de la Seine-Saint-Denis, ce mardi 24 mars sur Télématin. «Je souhaite que Saint-Denis-Pierrefitte soit le top départ d'une nouvelle dynamique qui doit rayonner sur l'ensemble de la France», a déclaré le nouveau maire de la ville de Saint-Denis-Pierrefitte, qui a été élu dès le premier tour des municipales de 2026 avec 50,77% des voix.

🗣️ "Il faut s'appuyer sur la dynamique de la campagne municipale pour pouvoir réussir la campagne présidentielle."



🔴 @BallyBagayoko, maire LFI de Saint-Denis, souhaite que sa ville "soit le départ d'une nouvelle dynamique." #Les4Vpic.twitter.com/HQ9es9KuWy — Telematin (@telematin) March 24, 2026

«C’est un modèle qui nous appartient de construire, et qui se loge dans les luttes anciennes et ouvrières, mais aussi d’une vague immigration qu’est ce territoire», a ajouté le nouvel élu de La France insoumise.

Face à son élection et celle de son homologue insoumis, David Guiraud, dans la ville de Roubaix, pour Bally Bagayoko, «il faut désormais s’appuyer sur la dynamique de la campagne municipale pour réussir la campagne présidentielle».

«Répondre aux préoccupations des habitants»

Lors de cet entretien, l’ancien basketteur de 52 ans est revenu sur la polémique suscitée par Jean-Luc Mélenchon, qui avait qualifié le maire sortant Mathieu Hanotin de «petit-bourgeois visqueux» durant la campagne. Sans le désavouer, Bally Bagayoko a considéré ce « message envoyé » par le chef insoumis comme «anecdotique» au regard de «l’ensemble des violences qui ont été faites par Mathieu Hanotin».

«La séquence électorale est terminée, il faut maintenant répondre aux préoccupations des habitants», a tenté d’apaiser le nouvel élu. Par ailleurs, samedi dernier, à l’issue d’un premier conseil municipal houleux, ce dernier avait affirmé que «si Mathieu Hanotin et son opposition sont disponibles, nous leur tendons la main. Mais en revanche, si c’est une logique de bordélisation de la gestion communale, ça, nous ne l’entendrons pas».

Concernant le désarmement de la police municipale promis lors de sa campagne, l'élu a précisé que cela commencerait par les LBD (lanceurs de balle de défense), aux «conséquences dramatiques».

Cependant, la police devrait garder, dans un premier temps, «les armes à feu, avec un processus de désarmement qui passe par la définition d'une doctrine». «On ne gère pas une ville de 150.000 habitants comme une ville de 3.000 habitants», a-t-il ajouté.