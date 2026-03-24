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Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune vents violents ce mardi 24 mars. Une perturbation arrive par les côtes de la Manche.

Le temps printanier de ce début de semaine n'est pas voué à rester. Météo-France a placé le Pas-de-Calais et la Manche en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce mardi 24 mars. Une alerte qui annonce la dégradation à venir à partir de mercredi.

Pourtant, la journée de mardi s'annonce comme la plus belle et la plus douce de la semaine, avec un ensoleillement généreux sur une large partie du pays et des températures printanières, jusqu'à 20 °C en Nouvelle-Aquitaine.

©Météo France

Au cours de l'après-midi le temps se couvrira sur les côtes bretonnes et normandes, signe annonciateur d'une perturbation arrivant par la Manche. Dans le Pas-de-Calais, le vent de nord-ouest se renforcera sensiblement dans la soirée, jusqu'à 80 km/h.

Sur le même sujet Météo : températures en chute libre, retour de la pluie... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

A partir de mercredi, la météo va radicalement changer. La perturbation arrivée par les côtes de la Manche va traverser le pays du nord-ouest au sud-est, semant pluies et vent soutenu sur son passage. Les rafales pourront atteindre 90 km/h sur le littoral atlantique.

vigilance météovents violentsPas-de-Calais

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