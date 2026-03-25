Alliances PS-LFI : lâché de toutes parts, le patron des socialistes Olivier Faure sur une ligne de crête

Députés, sénateurs, cadres du parti : ils sont de plus en plus nombreux à reprocher à Olivier Faure la ligne directrice qu’il a dictée au Parti socialiste. Les alliances peu fructueuses avec la France insoumise lors des élections municipales auront-elles raison de son poste de premier secrétaire du PS ?

Rien ne va plus pour le premier secrétaire du PS. Critiqué de toute part pour avoir soutenu les alliances entre le Parti socialiste et la France insoumise au second tour des élections municipales, Olivier Faure se retrouve acculé.

En effet, depuis quelques jours, le chef de file des socialistes est sous le feu de la mitraille. Avec la reprise des sessions parlementaires, suspendues pendant trois semaines durant la campagne électorale, sénateurs et députés ont fait part de leur désapprobation face à la ligne impulsée par leur patron.

La sénatrice des Bouches-du-Rhône, Marie-Arlette Carlotti, a notamment dénoncé un «manque de clarté» face l’acceptation des alliances locales malgré l’annonce d’une absence d’alliance nationale.

«Ça m’a déconcertée, car ça a pesé lourdement y compris sur des collègues qui ont eu une position claire à l’égard de LFI. Le PS est un parti national, ce n’est pas un parti à géométrie variable», a-t-elle déploré auprès de Public Sénat.

De son côté, le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud, très critique des alliances avec la France insoumise, a estimé que la situation de l’entre-deux-tours «nourri le procès en insincérité» envers le PS.

Vers un changement de direction pour le PS ?

Pire encore, elles n’ont «pas été efficaces. Elles ont même été à certains égards improductives et ont nourri un front inversé au profit de la droite», a estimé le député socialiste des Landes.

Plusieurs maires socialistes réélus sans alliance avec la France insoumise ont déploré la stratégie d’Olivier Faure. C’est notamment le cas de l’édile de Rouen (Seine-Maritime), Nicolas Mayer-Rossignol, qui a déclaré : «Aux yeux des Français, nous sommes apparus comme des tambouillards. C'est la pire des choses».

Une expression qui n’est pas sans rappeler les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon durant un meeting de campagne de la France insoumise à Bondy (Seine-Saint-Denis). «Les socialistes sont des gros combinards», avait alors lancé le chef des insoumis, ajoutant qu’ils «ne sont pas chers à acheter pour le second tour».

De son côté, Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) qui s’est imposé face à LFI, a appelé sur BFM à la démission pure et simple d’Olivier Faure, afin de mettre en place «une ligne claire» face au parti insoumis.

Toutefois, selon le politologue Luc Gras à CNEWS, «statutairement Olivier Faure n’est pas en danger, politiquement son attitude ambiguë l’a affaibli. Pour l’instant, les couteaux de ses opposants (sur ce sujet) se fourbissent.

Olivier Faure devrait donc pour le moment rester à son poste de premier secrétaire du PS jusqu’à la fin de son mandat prévu en janvier 2027. Toutefois, avec l’approche de l’élection présidentielle, ce dernier va devoir convaincre et rassembler pour donner une chance à sa famille politique d’accéder à nouveau à l’Élysée.