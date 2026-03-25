«C’est totalement inacceptable» : Laurent Nuñez condamne les huées et invectives visant des maires sortants

Plusieurs maires ont été conspués par la foule au soir de leur défaite du second tour des municipales, jusqu’à nécessiter l’intervention de la police. Des scènes «totalement inacceptables» pour le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui a affirmé ce mercredi que ces intimidations ne représentaient pas la France.

Le premier flic de France monte au créneau. Vaulx-en-Velin, au Blanc-Mesnil ou encore à Creil… Des vidéos montrant des maires défaits hués et insultés ont fait le tour des réseaux sociaux à l’issue du scrutin du second tour des municipales dimanche soir. Trois jours plus tard, Laurent Nuñez a finalement réagi à ces incidents.

Lors de la proclamation des résultats, dans un certain nombre de communes, cela ne s'est «pas forcément bien passé» et «des élus sortants ont été entourés par un certain nombre d'individus dans un climat qui était assez véhément donc c'est totalement inacceptable», a déclaré le ministre de l'Intérieur lors du compte rendu du Conseil des ministres.

«Pour l'instant à ma connaissance, il n'y a pas de plainte déposée, mais il pourrait y en avoir», a-t-il ajouté. Ces incidents, ces «vidéos d'intimidation», ce n'«est pas ça la France, ce n'est pas ça la démocratie», a encore dit Laurent Nuñez, qui condamne «très très fermement» ces actes.

Des débordements à Creil, Saint-Denis et Roubaix

A Creil, après l’annonce des résultats, les scènes de liesse ont rapidement viré à l’humiliation et à l'invective à l'encontre de la maire sortante (PS) Sophie Dhoury-Lehner.

A Saint-Denis-Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), le premier conseil municipal a été houleux le 21 mars. Le discours du maire sortant Mathieu Hanotin a été entrecoupé de sifflets et de huées de dizaines de Dionysiens favorables à LFI.

A Roubaix (Nord), le maire sortant Alexandre Garcin (divers-droite), battu, a été accueilli par des huées lorsqu'il a annoncé les résultats complets.