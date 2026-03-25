Disparition d’une mère et de son fils en Aveyron : le principal suspect interpellé au Portugal

Le principal suspect dans le cadre de l'information judiciaire ouverte concernant la disparition dans l'Aveyron, a été interpellé au Portugal mardi soir, a annoncé une source proche du dossier. Le fils a été retrouvé sain et sauf, la mère est toujours recherchée.

La mère toujours introuvable. Un homme de 42 ans soupçonné d'avoir enlevé dans l'Aveyron son ex-compagne et leur fils de 13 ans, dont il avait perdu la garde, a été interpellé mardi soir au Portugal, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. Alors que le fils a été retrouvé sain et sauf avec son père lors de l'interpellation, la mère est toujours introuvable.

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Montpellier à la suite de cette disparition vendredi, et un avis de recherche transmis aux pays limitrophes. En 2021, le suspect était déjà parti illégalement en Espagne avec son fils, pendant plusieurs semaines. Sa compagne actuelle et leur enfant sont également recherchés.

Le père de l'adolescent, un ancien policier et ancien joueur de rugby à XIII, avait déjà participé, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à une grève de la faim devant le tribunal de Rodez, et à des manifestations devant la mairie de Villefranche-de-Rouergue, à une quinzaine de kilomètres de Vailhourles.

Sur les réseaux sociaux, il affirmait que son fils était «en danger» auprès de sa mère et dénonçait son impossibilité d'obtenir un droit de garde.