Guerre en Iran : commandes de munitions, hausse des prix des carburants… Ce qu’il faut retenir des annonces de Sébastien Lecornu

Lors d’une prise de parole à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce mercredi des commandes supplémentaires de munitions, à hauteur de 8,5 milliards d’euros, d’ici à 2030.

Le conflit au Moyen-Orient s’est invité au Palais Bourbon. Ce mercredi, l’Assemblée nationale a débattu de la position de la France dans cette crise qui dure depuis 26 jours désormais.

A cette occasion, le Premier ministre Sébastien Lecornu a esquissé quelques mesures. Le chef du gouvernement a annoncé les commandes supplémentaires de munitions d'ici à 2030 à hauteur de 8,5 milliards d'euros, dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) qui sera examinée au Parlement en mai-juin. «C’est indispensable, c’est colossal», a-t-il martelé depuis la tribune.

Sébastien Lecornu, Premier ministre, prend la parole sur la guerre au Moyen-Orient : «Nous prévoyons d’investir 8,5 milliards d'euros supplémentaires de commandes de munitions entre 2026 et 2030»



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Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'une plate-forme nommée «France Munitions», qui sera «un grossiste de munitions» pour répondre aux besoins des armées françaises, des pays alliés et des clients à l’export, financée à la fois «par l'Etat et par des investisseurs privés».

«Cette guerre nous concerne»

Depuis le début du conflit entre Israël et les Etats-Unis contre l’Iran, la France a renforcé sa présence militaire dans la Méditerranée. Une mesure de prévention mais aussi de protection vis-à-vis de Chypre, membre de l’Union européenne.

Devant les parlementaires, Sébastien Lecornu a assuré que la France était «un partenaire fiable» pour les pays du Golfe avec lesquels elle a des accords de défense». Le locataire de Matignon a considéré que cette guerre «concernait directement» la France, assurant que «peu d’armées» étaient capables «de se déployer comme la nôtre aussi rapidement» pour assurer la sécurité.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que «la France ne se laissera pas entraîner dans un conflit qu’elle n’a pas choisie».

Sébastien Lecornu, Premier ministre, sur la position de la France dans le conflit au Moyen-Orient : «La France ne se laissera pas entraîner dans une guerre qu’elle n’a pas choisie»



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La hausse du prix des carburants

Alors que le conflit a provoqué la hausse du prix des carburants, Sébastien Lecornu a assuré que «l’Etat ne profite pas de la crise» pour s’enrichir. Face à une crise amenée à «évoluer de jour en jour», le chef du gouvernement a jugé que «la baisse de la TVA» était une mesure inefficace.

Sébastien Lecornu a demandé à «tous les ministres» de se préparer «à tous les scénarios, y compris les plus graves».

Sébastien Lecornu, Premier ministre, sur les conséquences de guerre au Moyen-Orient : «Non, l’Etat ne profite pas de la crise»



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Ce vendredi, lors des questions au gouvernement, le ministre des PME et du pouvoir d’achat Serge Papin a estimé que les marges des distributeurs n'avaient pas augmenté depuis la crise pétrolière, «à l'inverse de celles des raffineurs».

L'Union des importateurs indépendants pétroliers (UIP), qui fédère les enseignes de distribution pour l'approvisionnement en carburants, s'est engagée mercredi à répercuter «immédiatement» le recul des cours du pétrole dans les prix des carburants, ce qui peut toutefois prendre plusieurs semaines selon eux.

Depuis le début de la semaine, le cours du baril de Brent a baissé de presque 12% dans le sillage des propos du président américain Donald Trump sur la tenue de négociations pour un plan de paix avec l'Iran, néanmoins démenties par Téhéran.