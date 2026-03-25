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Hausse du prix des carburants : «Avec le mauvais budget imposé par le gouvernement, les marges de manœuvre de la France sont très faibles», charge Marine Le Pen

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Avec le mauvais budget imposé par le gouvernement, les marges de manœuvre de la France sont très faibles», a chargé la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale Marine Le Pen, ce mercredi devant l'Hémicycle, en s'adressant au Premier ministre au sujet des conséquences économiques de la guerre en Iran sur l'Hexagone.

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