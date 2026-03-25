«Avec le mauvais budget imposé par le gouvernement, les marges de manœuvre de la France sont très faibles», a chargé la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale Marine Le Pen, ce mercredi devant l'Hémicycle, en s'adressant au Premier ministre au sujet des conséquences économiques de la guerre en Iran sur l'Hexagone.
Hausse du prix des carburants : «Avec le mauvais budget imposé par le gouvernement, les marges de manœuvre de la France sont très faibles», charge Marine Le Pen
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le