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«La police de Nice a besoin de renforts» : Éric Ciotti propose d’accueillir les agents de Saint-Denis

Le nouveau maire de Nice propose d'accueillir les policiers municipaux de la Ville de Saint-Denis. [Valery HACHE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le nouveau maire de Nice (Alpes-Maritimes) Eric Ciotti a proposé ce mercredi d’accueillir les policiers municipaux de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), alors que l’édile LFI de la ville a annoncé un processus de désarmement progressif.  

Une mesure qui inquiète une partie des administrés. Ce mardi, le nouveau maire LFI de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) Bally Bagayoko a annoncé, sur France 2, vouloir engager un processus de désarmement progressif de la police municipale. Une disposition qui commencerait par le LBD (lanceur de balles de défense), considéré comme «une arme très peu contrôlable» par l’édile. 

Alors que cette décision pourrait provoquer, selon certains syndicats de police, une exode des agents, le nouveau maire de Nice (Alpes-Maritimes) Eric Ciotti a proposé ce mercredi «d’accueillir les agents de Saint-Denis menacés par la décision irresponsable de désarmement prise par la mairie LFI». «La police municipale de Nice a besoin de renforts», a ajouté le président de l’UDR sur X.

 

le désarmement des policiers municipaux désapprouvé par les Français

Dans son programme pour la mairie de Nice, Eric Ciotti a proposé «le doublement des effectifs de la police municipale sur le terrain», mais aussi «la construction d’un centre éducatif fermé pour mineurs délinquants». 

Sur le même sujet «D'abord le LBD» : à peine élu, le maire de Saint-Denis confirme le début d'un «processus de désarmement» de la police municipale Lire

Des mesures contraires à celles de Bally Bagayoko, qui a tout de même assuré que ce processus de désarmement «s’inscrit dans un processus progressif, et non d’une décision immédiate». 

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce mercredi 25 mars, 69% de Français désapprouvent le choix de certains maires nouvellement élus de désarmer la police municipale.

PolicePolitiqueÉric CiottiBally BagayokoArmementSaint-Denis

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