Le maire de Cannes David Lisnard laisse entendre qu'il va quitter les Républicains

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, a laissé entendre ce mercredi qu'il allait quitter les Républicains, estimant «ne plus rien avoir à faire» dans le parti. Il doit rencontrer Bruno Retailleau dans la journée.

Va-t-il claquer la porte des Républicains ? Fraîchement réélu à la mairie de Cannes, David Lisnard a donné le ton ce mercredi. «Je pense que je n’ai plus rien à faire chez LR», a-t-il lancé sur BFMTV. En cause, le choix du bureau politique du parti de ne pas retenir l’option d’une primaire ouverte à toute la droite pour la présidentielle.

«Ce qui s'est passé hier est un non-sens absolu», a fustigé l'élu Nouvelle Énergie qui a dénoncé «un vote biaisé, un vote truqué». «Depuis le vote de confiance à François Bayrou, depuis l'abandon de la réforme des retraites, depuis les ambiguïtés sur le gouvernement - participer ou pas, je pense qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance» au sein des Républicains, a-t-il ajouté.

Une primaire avec Sarah Knafo et Éric Zemmour

Chantre de l'union des droites, lui-même candidat potentiel à la présidentielle, le président de l'Association des maires de France a expliqué craindre que les Républicains «ne disparaissent face aux nouvelles réalités du XXIe siècle».

Également interrogé sur la possibilité d’intégrer Sarah Knafo ou encore Éric Zemmour à la primaire de droite, David Lisnard a répondu «pourquoi pas». «Il vaut mieux les affronter avant le premier tour de l’élection présidentielle, sinon c’est la garantie de voir Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen ou Jordan Bardella», a-t-il estimé.