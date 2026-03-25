Les crimes et délits à caractère raciste ont augmenté de 5% en 2025, une hausse moins importante qu'en 2024

Dans son rapport annuel sur les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, le ministère de l'Intérieur note une hausse de 5% des crimes et délits en 2025.

L'année 2025 a été marquée par plus de 16.400 infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux. D'après les données du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), les contraventions de ce genre sont en baisse de 6% mais les crimes et délits, eux, ont augmenté de 5% par rapport à 2024.

Cette hausse annuelle est toutefois deux fois moins importante que celle observée entre 2023 et 2024 (+10%). Dans le détail, les services de police et de gendarmerie ont enregistré l'an dernier 9.700 crimes ou délits et 6.700 contraventions. 59% des premiers et la quasi totalité des secondes étaient des injures, des provocations ou des diffamations.

50% des crimes et délits à caractère raciste enregistrés en 2025 étaient des injures publiques, 19% des menaces, notamment de mort. Plus rares, les atteintes à la vie, les violences et les atteintes aux biens représentent respectivement 6% de l'ensemble de ces infractions. L'an dernier, trois homicides et trois tentatives d'homicides ont été recensés.

Le SSMSI publie sa nouvelle étude sur les atteintes à caractère #raciste, #xénophobe ou #antireligieux en 2025, enregistrées par la police nationale et la gendarmerie nationalehttps://t.co/Dfs4ylIg1mpic.twitter.com/3fWNsTayD1 — Interstats (@Interieur_stats) March 25, 2026

10.100 victimes de crimes ou délits à caractère raciste ont été enregistrées en 2025, soit 4% de plus qu'en 2024. Les données montrent que 59% des victimes étaient des hommes, alors même qu'ils représentent 49% de l'ensemble de la population.

Les 25-54 ans et les étrangers ressortissants d'un pays d'Afrique sont aussi surreprésentés parmi les victimes de ces infractions. Selon l'enquête de victimation «Vécu et Ressenti en matière de sécurité», 3,5% des personnes ayant subi des atteintes à caractère raciste portent plainte à la suite de ces faits.

Près de 5.100 personnes ont été mises en cause pour crime ou délit à caractère raciste en 2025. 3.000 pour provocations, injures ou diffamations (60 %), 900 pour menaces (18 %), 90 pour discriminations (2 %), 200 pour atteintes à la vie et violences (5 %), 180 pour les atteintes aux biens (2 %), et enfin 590 pour d’autres infractions (11 %).

Un taux trois fois supérieur à Paris

En moyenne, 1,4 crime ou délit à caractère raciste a été enregistré pour 10.000 Français l'an dernier. Le SSMSI indique que les taux départementaux rapportés au nombre d'habitants «présentent une variabilité relativement faible», à l'exception de Paris.

Un taux plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale est en effet observé dans la capitale. D'après le ministère, cela s'explique en partie «par le fait que les infractions commises à Paris ne concernent pas seulement la population résidente».

L'attractivité de la ville peut conduire à «surestimer le taux de victimes enregistrées rapporté au nombre d'habitants comparativement aux autres départements».

Dans son rapport, le ministère pointe le fait que l'évolution du nombre d'atteintes à caractère raciste reflète celle du phénomène en lui-même mais aussi «celle de la propension de la population à déclarer ces actes auprès des forces de sécurité, ainsi que l'amélioration de leur prise en compte par les services».