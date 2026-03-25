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Neige-verglas : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L'institut national de météorologie a placé quatorze départements en vigilance jaune pour neige-verglas, ce mercredi 25 mars. L'est de la France est particulièrement concerné.

Un retour des flocons en plaine. Quatorze départements font l'objet d'une vigilance jaune pour neige-verglas, ce mercredi 25 mars, comme l'annonce Météo-France. Les départements qui verront leur paysage blanchi sont situés dans l'est et le centre de l'Hexagone.

© Météo-France

Plus précisément, les départements concernés par cette alerte jaune sont : l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Ce retour de la neige est dû à une combinaison de deux facteurs : le retour des intempéries, qui devrait toucher une majorité des départements dès mercredi et pour plusieurs jours, mais aussi une chute importante des températures, annoncée depuis plusieurs jours.

De la neige attendue dans quatre régions françaises

Ainsi, les flocons ne se cantonneront pas uniquement à la région des Alpes, où des températures nulles ou négatives sont annoncées dès mercredi. Des communes d'Auvergne-Rhône-Alpes (Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse), de Bourgogne-Franche-Compté (Rodez, Vesoul), du Grand Est (Epinal, Vitry-le-Croisé) et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Gap) devraient assister à ces chutes de neige.

Les météorologues anticipent qu'elles devraient apparaître en toute fin d'après-midi et s'intensifier au cours de la nuit de mercredi à jeudi, à mesure que le mercure ne diminue.

Sur le même sujet Météo : températures en chute libre, retour de la pluie... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

Compte tenu de la stabilité annoncée de ces températures froides, cet épisode neigeux printanier pourrait se poursuivre durant les prochains jours.

neigeverglasFrancevigilance météo

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