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Neige-Verglas : voici les 21 départements en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé, pour la journée du jeudi 26 mars, 21 départements en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas. 

Un hiver qui traîne. La neige fait son retour jusqu'en plaine pour cette fin de mois de mars. Quatorze départements ont été placés en vigilance jaune «neige-verglas» concernant la journée du jeudi 26 mars par Météo-France. 

Les départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Doubs, le Jura, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, l'Ardèche, la Lozère, les Hautes-Alpes. 

©Météo France

La vigilance jaune sera mise en place dès minuit et ne devrait pas être levée de la journée, à en croire les prévisionnistes. Un nouveau bulletin sera émis à 16h ce mercredi par Météo-France. 

Sur le même sujet Retour de la neige : à quelles altitudes les premiers flocons sont-ils attendus ce jeudi ? Lire

Toutes les dernières informations concernant les alertes météorologiques sont disponibles ici

vigilance météoneigeverglas

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