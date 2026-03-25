Paris : un incendie se déclare au célèbre palace Le Bristol, deux personnes blessées

Ce mercredi midi, un incendie s'est déclaré au cœur des cuisines du palace parisien Le Bristol, situé près de l'Elysée. Deux personnes ont été blessées.

Les cuisines du Bristol sous les flammes. Un incendie «assez important» s'est déclenché au niveau du restaurant de l'hôtel Bristol, dans le 8e arrondissement de Paris ce mercredi, d'après les informations d'Europe 1. Une centaine de pompiers a été déployée pour maîtriser le feu, a précisé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Les faits sont intervenus aux alentours de 11h20 au niveau des cuisines du 114 Faubourg (Saint-Honoré), restaurant étoilé du palace, dirigé par le chef Vincent Schmit. Très vite, 400 personnes de l'établissement ont été évacuées «par mesure de précaution». Deux personnes ont été blessées alors que la cause du départ de feu n'est pas encore connue.

«Les équipes du Bristol tiennent à exprimer leur sincère reconnaissance aux sapeurs-pompiers pour leur intervention rapide et leur professionnalisme», a expliqué la direction du palace dans un communiqué. «Nous remercions également tous nos clients pour leur compréhension, leur calme et leur coopération face à cette situation», est-il ajouté.

Sur X, la préfecture de police de Paris invite les personnes à «éviter» le secteur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, non loin du palais de l'Élysée, «afin de laisser les services de secours et de police travailler».

Des dizaines d'agents de police ont évacué la rue de ses passants. Le périmètre a été bouclé, notamment la rue Matignon, et une odeur de brûlé s'est propagée dans les rues.