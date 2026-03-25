Prime d'activité, aides sociales, chèque énergie... Attention à ce qui va changer dans votre quotidien dès le 1er avril

Le mois d'avril arrive et apporte avec lui son lot de changements. Les bénéficiaires de la prime d'activité et de certaines prestations sociales auront notamment droit à une revalorisation et les premiers chèques énergie trouveront le chemin des foyers éligibles.

La prime d'activité revalorisée

En vertu de la loi de finances 2026, la prime d'activité doit être revalorisée de 50€ par mois et par bénéficiaire en moyenne à partir du 1er avril.

Cette aide complète les revenus des travailleurs modestes afin d'encourager l'exercice ou la reprise d'une activité professionnelle. Sa revalorisation apparaîtra sur le virement de mai 2026.

Les aides sociales en hausse

Plusieurs prestations sociales doivent bénéficier d'un coup de pouce dès ce 1er avril. Le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'aide personnalisée au logement et les allocations familiales sont concernés.

Comme chaque année, ces prestations seront augmentées à hauteur de l'inflation moyenne de l'année écoulée, soit 0,9% en 2025.

Le chèque énergie en chemin

La campagne 2026 de distribution des chèques énergie doit commencer dès le 1er avril pour les foyers éligibles identifiés automatiquement. Pour les autres, l'administration a indiqué qu'une «campagne de communication» par mail, SMS et courrier postal serait lancée le même jour à destination des «bénéficiaires potentiels».

Le montant du chèque, destiné à aider les ménages modestes à régler leurs factures d'énergie, peut varier de 48 à 277 euros, en fonction de la situation de chacun. En 2025, près de 3,8 millions de foyers en ont bénéficié.

Fin de la trêve hivernale

Ce 1er avril marque également la fin de la trêve hivernale, qui permet d’éviter aux personnes et ménages vulnérables de perdre leur logement pendant la période la plus froide de l’année. Suspendues depuis le 1er novembre dernier, les expulsions locatives peuvent légalement reprendre.

Il est arrivé par le passé que la trêve hivernale soit prolongée, lors de situations exceptionnelles. En 2020 elle avait par exemple été étendue jusqu'en juillet, en raison de la pandémie de Covid-19. Une telle décision peut aussi être prise en cas de températures extrêmes.