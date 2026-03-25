PS : sous le feu des critiques après les alliances avec LFI, Olivier Faure dénonce «l'hypocrisie et le cynisme» de ses opposants lors du bureau national

Une réunion du bureau national du Parti socialiste s'est tenue ce mardi 24 mars dans la soirée. Lors de cette dernière, le patron du PS, Olivier Faure, a dénoncé «l'hypocrisie et le cynisme» de ses opposants, qui l'ont accusé d'un manque de clarté en acceptant les alliances avec LFI durant les municipales.

Un bureau national sous haute tension. Olivier Faure a rassemblé les cadres du Parti socialiste pour une réunion faisant suite aux élections municipales. A cette occasion, le premier secrétaire du PS a été largement critiqué par ses opposants.

En effet, ces derniers ont reproché à Olivier Faure les accords d'entre-deux-tours conclus entre certains candidats socialistes et La France insoumise pour tenter de gagner des villes, comme Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Toulouse ou Limoges.

Des critiques qu’a déplorées le principal intéressé lors de ce bureau national, a appris l’AFP auprès de plusieurs participants. Olivier Faure a dénoncé durant la réunion «l'hypocrisie et le cynisme» de ses détracteurs, mettant en avant que «pour l’essentiel», les accords avec LFI «ne sont pas le fait de la direction» mais des courants de ses opposants.

«Quand il y a des camarades qui sont au combat», quel que soit leur courant, «je les ai défendus», a argué Olivier Faure, qui a estimé «je suis premier secrétaire et que quand il y a des gens qui se battent sur un territoire, je me bats à leur côté. Je ne suis pas de ceux qui leur tirent dans le dos».

Une mauvaise image pour la Parti socialiste

«Aux yeux des Français, nous sommes apparus comme des tambouillards. C'est la pire des choses», a jugé le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol.

Plus tôt dans la journée, le chef des socialistes à l’Assemblée nationale, Boris Vallaud, a par ailleurs estimé que les alliances avec LFI avaient «nourri le procès en insincérité» envers le PS et que par-dessus le marché elles n’avaient «pas été efficaces. Elles ont même été à certains égards improductives et ont nourri un front inversé au profit de la droite.»

Lors du bureau national, Boris Vallaud a tenté de faire adopter une résolution déplorant «le manque de clarté et de cohérence» de la direction du Parti socialiste.

Cette résolution fait référence aux propos d'Olivier Faure, qui entre les deux tours, avait indiqué «comprendre parfaitement les choix» des candidats ayant décidé de s'allier avec La France insoumise, même si le bureau national avait acté début mars qu'il n'y aurait «aucun accord national» avec LFI, du fait des «propos antisémites intolérables» de Jean-Luc Mélenchon.

Les prises de position de la direction «ont mis en difficulté certains de nos candidats dans tous les territoires, y compris là où localement la clarté courageuse de nos têtes de listes dans les plus grandes villes de France comme Paris et Marseille, a permis de l'emporter», ajoute la résolution.

Selon l'ex-sénateur David Assouline, cette résolution est soutenue par une majorité de membres du bureau national. Toutefois, d’après plusieurs participants, la direction a refusé de soumettre cette résolution au vote. «Ils savent qu'ils sont mis en minorité s'il y a un vote», a remarqué un proche de Boris Vallaud.