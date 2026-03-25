Sondage : 7 Français sur 10 désapprouvent le choix de maires nouvellement élus de désarmer la police municipale

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce mercredi 25 mars, 69% des Français désapprouvent le choix de certains maires nouvellement élus de désarmer la police municipale.

La police municipale doit-elle rester armée ? La question fait de nouveau débat depuis quelques jours et les déclarations du nouvel édile de Saint-Denis-Pierrefitte. Mardi, Bally Bagayoko a revendiqué son ambition d’incarner une «nouvelle France», en commençant par le désarmement progressif de la police municipale.

Or, cette position est désapprouvée par la majorité des Français. Selon un sondage* de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi 25 mars, 69% d'entre eux, soit 7 sur 10, sont contre une telle initiative.

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Dans le détail, cette mesure est désapprouvée tant par les femmes (69%) que par les hommes (70%). Le résultat n'est guère différent lorsque l'on regarde du côté de l'âge des sondés. Les 50 à 64 ans (74%) ne voient pas d'un bon œil cette initiative. Pareil pour les 25 à 34 ans (67%). Fait intéressant, les CSP - (72%) et les inactifs (71%) désapprouvent davantage cette mesure que les CSP + (65%).

La gauche pour le désarmement de la police municipale

La question est en revanche très marquée politiquement. A l'image des chefs de file de la France Insoumise qui militent depuis longtemps pour le désarmement de la police municipale, leurs sympathisants sont également alignés sur ce sujet (77%). Plus largement, les électeurs de gauche sont favorables à cette mesure (60%) à l'image des sympathisants du Parti socialiste (54%). Seuls les militants écologistes se distinguent en désapprouvant la mesure (52%).

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Du côté de la majorité présidentielle, là aussi, les sympathisants sont unanimes et rejettent une telle mesure (82%). Enfin, à droite de l'échiquier politique, certains, à l'image de la députée Valérie Bazin-Malgras (Droite Républicaine), militent pour un plus grand réarmement des policiers.

Une volonté partagée par leurs sympathisants (90%), qu'ils soient proches des Républicains (90%), ou du Rassemblement national et du parti d'Eric Zemmour Reconquête (86%).

Un cheval de bataille de LFI

En juillet dernier, les revendications de Mathilde Panot sur le désarmement de la police municipale avaient suscité un tollé allant des Ecologistes à la droite, en passant par le PS, faisant front pour défendre le droit de ce agents à porter une arme.

Sous pression de la droite, différents cadres du mouvement avaient alors déjà pris leur distance avec la déclaration de la députée insoumise. David Guiraud, candidat à la mairie de Roubaix, expliquait par exemple à l’époque que «la réalité locale impose de ne pas désarmer celle de Roubaix».

*Sondage réalisé les 24 et 25 mars par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.