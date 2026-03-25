«Un Paris apaisé» : les anciens colistiers de Pierre-Yves Bournazel annoncent la formation de leur propre groupe au Conseil de Paris

Les anciens colistiers de Pierre-Yves Bournazel, ancien candidat à la mairie de Paris, ont annoncé la création de leur groupe au Conseil de Paris, marquant une scission avec les élus de Rachida Dati.

«Un Paris apaisé». Le slogan de campagne de Pierre-Yves Bournazel devrait continuer de résonner dans la capitale. Ce mercredi, les anciens colistiers du candidat Horizons-Renaissance aux dernières élections municipales ont annoncé la formation de leur groupe au Conseil de Paris, dont le premier de la mandature d’Emmanuel Grégoire est prévu ce dimanche 29 mars.

Pour rappel, cinq conseillers sont requis pour former un groupe. Celui-ci sera ainsi composé d'onze soutiens de Pierre-Yves Bournazel ayant accepté de soutenir Rachida Dati, lors de la fusion des deux listes lors de l’entre-deux-tours du scrutin municipal.

On y retrouve ainsi Florence Berthout, maire Horizons du Ve arrondissement de Paris, mais aussi Catherine Ibled, députée Renaissance, Marlène Schiappa, ancienne ministre, ou encore Abdoulaye Kanté, conseiller Renaissance de Paris, ancien policier et Emmanuelle Hoffman, ancienne députée et candidate dans le 16e arrondissement lors de la campagne.

Dans un communiqué, le groupe a esquissé les grandes lignes de ses priorités, reprenant le programme de Pierre-Yves Bournazel.

Constitution du groupe « Paris apaisé » au Conseil de Paris, notre communiqué de presse @HorizonsParis@HorizonsLeParti@Renaissancepic.twitter.com/tJGZD4w40K — Renaissance Paris (@reenchanter75) March 25, 2026

Rachida Dati dénonce «une trahison»de Pierre-Yves Bournazel

Lors de l’entre-deux-tours, Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, qui avait obtenu 11,34% des voix, avaient décidé de fusionner leurs listes, afin de battre le socialiste Emmanuel Grégoire. Le candidat Horizons-Renaissance avait cependant refusé de figurer en deuxième position sur cette nouvelle liste, préférant le retrait.

Le report des voix du proche d’Edouard Philippe, finalement assez maigre, n'a ainsi pas permis à la maire du 7e arrondissement de l’emporter au second tour des municipales. Ce mercredi, dans un entretien accordé au Figaro, Rachida Dati a interprété le comportement de Pierre-Yves Bournazel comme «une trahison».

«Il a déclaré le soir même se retirer de la liste commune sur laquelle nous avions travaillé toute la journée. Se désister ensuite, sans prévenir personne, c'est une basse manœuvre, une trahison, une rupture d'engagement», a-t-elle regretté.

L’ancienne ministre de la Culture a également pointé la responsabilité de Gabriel Attal, le patron de Renaissance, à un moment pressenti comme possible candidat à Paris, qui avait choisi de soutenir Pierre-Yves Bournazel au premier tour, jugé moins clivant.

De son côté, Emmanuel Grégoire sera formellement élu maire de Paris le 29 mars prochain, jour de son premier Conseil de Paris. Avec un score de 50,52% des voix au second tour, le socialiste a obtenu 103 des 163 sièges de conseillers. Reste à savoir si les différentes familles politiques présentes sur sa liste resteront unies ou choisiront de toutes former leur propre groupe. A noter également l’entrée de 9 conseillers insoumis à l’Hôtel de Ville, résultante du score de Sophia Chikirou au second tour (7,92%).