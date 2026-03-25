«Une véritable hécatombe» : la directrice de la Maison des femmes sonne le tocsin après le scandale du périscolaire à Paris

En plein scandale du périscolaire à Paris, la Maison des femmes souhaite ouvrir à l’automne un centre de santé mentale dédié aux enfants victimes de violences sexuelles. La directrice Violette Perrotte a tiré la sonnette d’alarme.

Un «continuum des violences faites aux enfants et aux femmes». A l’automne 2026, la Maison des femmes souhaite ouvrir un centre de santé mentale à Paris, dédié aux enfants de violences sexuelles, a fait savoir la directrice générale Violette Perrotte à l’AFP.

Ce projet part d'un constat simple : trois-quarts des patientes qui viennent à la Maison des femmes pour des questions de violences en ont déjà subi dans l'enfance. Il est en effet pensé à l’heure où le scandale du périscolaire persiste dans la capitale française.

«Ce qui se passe actuellement est une véritable hécatombe, si rien n'est fait ces enfants seront dans quelques années des patientes de la Maison des femmes. L'absence de prise en charge a un coût pour la société car si elles ne sont pas soignées, ces victimes vont avoir besoin de soins médicaux importants, auront plus de difficultés pour avoir une vie sociale, un emploi», a expliqué Violette Perrotte, à l’AFP.

Ce centre de santé mentale était d’abord destiné aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, «mais après tout ce qu’il s’est passé, on a décidé d’élargir la tranche d’âge jusqu’aux enfants de 3 ans», a expliqué la directrice générale de la Maison des femmes.

«Les discussion sont plus compliquées avec l’Etat qui fonctionne en silos»

«Un nombre important de parents nous ont écrit, appelés. Ils paniquent et se disent «comment aborder la question avec mon enfant ? comment savoir s'il fait partie des victimes ?». Nous voulons donner aux parents et aux professionnels les outils pour aborder ces questions», a-t-elle ajouté.

Pour que ce projet se concrétise, Violette Perrotte a fait savoir que l’association devait maintenant lever des fonds et que «certaines fondations privées, qui soutiennent déjà la Maison des femmes» étaient intéressées. Néanmoins, «les discussion sont plus compliquées avec l’Etat qui fonctionne en silos».

«Pour lui, le projet ne rentre pas dans les cases : soit vous faites un lieu de soins, soit vous faites de l'accompagnement social, soit vous faites de l'accompagnement légal. Or nous faisons tout cela à la fois», a-t-elle expliqué.