Vents violents : voici les 62 départements en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 62 départements du Nord et de l’Est du pays en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce mercredi 25 mars.

Des rafales soutenues sont attendues dans le Nord et dans l’Est du pays. Soixante-deux départements sont soumis à une vigilance jaune vents violents de Météo-France pour la journée de ce mercredi 25 mars.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l’Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cher, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère et le Jura.

Mais aussi : le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Enfin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise sont également concernés.

Météo-France prévoit des vents violents oscillant entre 85 et 90 km/h au maximum dans la majorité de ces territoires. Dans le nord de la Corse, ces dernières vont atteindre 105 km/h.