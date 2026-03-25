Xavier Dupont de Ligonnès : le bureau du shérif de Brewster county, au Texas, lance un appel à témoins pour retrouver le fugitif

Ce mercredi, le bureau du shérif du comté de Brewster, situé dans le sud du Texas à la frontière américano-mexicaine, a lancé un appel à témoin pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, porté disparu depuis 2011 et l'assassinat de sa famille.

Un message inattendu. Le bureau du shérif de Brewster, un petit comté peuplé d'à peine 9.500 habitants situé dans le sud du Texas, à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, a lancé ce mercredi un appel à témoins pour tenter de localiser Xavier Dupont de Ligonnès.

Partagé sur Facebook, il comporte quatre portraits de l'homme recherché depuis 2011 et l'assassinat de sa femme et de leurs quatre enfants à Nantes. «Ces photos datent d'environ quinze ans, mais ce sont les plus récentes connues», est-il écrit.

Une enquête au point mort

«Si vous reconnaissez cette personne ou si vous avez des informations, veuillez nous appeler», a poursuivi le bureau du shérif.

Suspecté du quintuple assassinat des membres de sa famille, Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable depuis près d'une quinzaine d'années. Malgré une enquête mobilisant des moyens importants, rien ne permet de savoir où il se trouve, ni même s'il est encore en vie.

Si de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, les investigations sont au point mort. En mars 2025, l'influenceur Aqababe avait affirmé obtenir des «informations précises, tangibles» qui «pourraient permettre de clôturer le dossier», mais le parquet de Nantes avait démenti ces affirmations.