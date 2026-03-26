Arnaque au faux mail du Trésor public : attention à cette escroquerie qui menace de vous prendre de l'argent

Depuis quelques semaines, des faux mails du Trésor public circulent, réclamant jusqu'à 675 euros. À l'approche de la déclaration de revenus, le ministère de l'Intérieur alerte sur ces arnaques.

Une escroquerie qui pourrait faire mal au porte-monnaie. Le 9 avril prochain, la campagne des déclarations de l'impôt sur le revenu démarrera.

Avant cette échéance, des personnes malveillantes tentent de se faire passer pour le Trésor public par mail. Leur but est de soutirer l'argent et les données personnelles des victimes.

Le prétendu mail du Trésor public assure que «qu'à défaut de règlement immédiat, le délai accordé pour le paiement de votre amende forfaitaire de 343,01 euros expire ce jour.»

Ils ajoutent aussi qu'«à l'issue de ce délai, le Trésor public appliquera automatiquement la majoration légale, portant votre dette à 675 euros.»

Ce courriel redirige, ensuite, vers un faux site imitant celui des impôts créé pour récupérer vos données personnelles.

Le ministère de l'intérieur tire la sonnette d'alarme

Le ministère de l'Intérieur s'est saisi de l'affaire et appelle à une vigilance accrue. Il conseille de ne pas répondre et de supprimer directement l'e-mail.

Pour ceux tombés dans le piège, ils peuvent toujours faire opposition le plus rapidement possible sur leur moyen de paiement auprès de leur banque et de déposer une plainte.