Crise du carburant : le gouvernement annoncera de nouvelles aides pour «les gros rouleurs» dans «les prochains jours»

Depuis le début de la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du carburant en France a augmenté. Pour faire face à cette situation, le gouvernement souhaite mettre en place des aides pour les «gros rouleurs».

Mieux vaut tard que jamais. Pris au dépourvu par la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, impactant le marché du pétrole, le gouvernement français a mis du temps à réagir face à la hausse des prix du carburant. Un constat partagé au sein même du gouvernement : «Ça s'est envolé bien au-delà de ce qu'on pensait. Je pense qu'il faut savoir dire, en politique, quand on s'est trompé», a notamment déclaré Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l'Énergie.

Une impréparation assumée mais le gouvernement a décidé d'agir dans les prochains jours avec la mise en place de nouvelles aides «ciblées» pour les «gros rouleurs», comme l'a annoncé ce jeudi par le ministre des PME et du Pouvoir d'achat Serge Papin, sur CNEWS.

«On n’a pas de problème d’approvisionnement», affirme Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, du Tourisme et du pouvoir d’achat, à propos de la hausse des carburants dans #LaGrandeInterview



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Pêcheurs, agriculteurs et transporteurs aidés

«Il y a des aides ciblées, des accompagnements, notamment pour les pêcheurs, les transporteurs, les agriculteurs. Il y a un accompagnement qui va être fait, le plus important c'est la trésorerie donc la BPI va proposer des prêts bonifiés, garantis par l'Etat pour aider à la trésorerie», a expliqué le ministre. «Deuxièmement, sur le plan fiscal, sur le plan social, les services de l'État vont différer les paiements», a-t-il ajouté.

Pour le moment, le plan n'est pas encore lancé mais le gouvernement travaille activement à sa mise en place : «Ce que je peux vous dire, c'est qu'on concerte, on calibre, on étudie, et que dans les prochains jours on sera en mesure d'annoncer des mesures nouvelles», a annoncé le ministre de l'Économie Roland Lescure sur RTL ce jeudi.

«On regarde ce qu'on appelle les gros rouleurs. Mais on va le faire, là encore, de manière ciblée», a-t-il ajouté.

Si en France, la réponse du gouvernement aura mis du temps à venir, d'autres pays européens ont été bien plus réactifs, notamment l'Espagne qui a annoncé, dès la semaine dernière, la mise en place d'une «réduction drastique» de la fiscalité sur l'énergie pour lutter contre la hausse des prix.