En Eure-et-Loir, l'issue des municipales pourrait entraîner une élection législative partielle

En raison du refus de son suppléant de le remplacer, le député LIOT d’Eure-et-Loir Harold Huwart, élu maire le 22 mars dernier, devrait être amené à renoncer à son siège à l’Assemblée nationale. Un retrait qui impliquerait l’organisation de nouvelles élections législatives.

Un siège bientôt vacant au Palais Bourbon ? Dimanche dernier, lors du second tour des élections municipales, Harold Huwart, député LIOT de la 3e circonscription d’Eure-et-Loir, a de nouveau été élu maire de la commune de Nogent-le-Rotrou. Un poste qu’il avait occupé de 2020 à 2024, avant son élection à l’Assemblée nationale.

Le code électoral interdit, depuis 2014, le cumul d’une fonction exécutive locale et un mandat de parlementaire. Le porte-parole du groupe LIOT peut ainsi être remplacé par son suppléant, Eric Gérard. Celui-ci a cependant indiqué, dans un entretien accordé à nos confrères d’ICI Centre-Val-de Loire, qu’il refusait de siéger à l’Assemblée nationale.

Comme le prévoit le code électoral, les députés élus maires ont un mois pour choisir leur fonction. Passé ce délai, et au regard du refus de son suppléant, une élection législative partielle devra être organisée dans la circonscription.

38 députés élus

En 2024, Harold Huwart avait été élu au second tour des élections législatives face au candidat du Rassemblement national Christophe Bay, obtenant 52,58% des voix. Une victoire rendue possible grâce à un important report de voix de la droite du département. En effet, au premier tour Christophe Bay avait terminé largement en tête, avec 42,41% des suffrages. Harold Huwart avait lui récolté 36,35%.

Au total, 38 députés ont été élus maires lors des précédentes élections municipales. Outre Harold Huwart, d’autres élus pourraient être contraints de remettre leur siège en raison du refus de leur suppléant. D’autres nouveaux édiles ont déjà indiqué qu’ils seraient remplacés au Palais Bourbon. A l’image d’Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, de Thomas Cazenave, élu à Bordeaux, Christophe Barthès, à Carcassonne, ou encore Antoine Armand, à Annecy.

Deux groupes parlementaires devront, quant à eux, élire un nouveau président. C’est le cas du groupe Horizons, à la suite de l’élection du député Paul Christophe à Zuydcoote, dans le Nord, et du groupe UDR, qui verra bientôt son président Eric Ciotti quitter son siège pour prendre ses fonctions à la mairie de Nice.