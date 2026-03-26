Fousseynou Cissé, qui a sauvé six personnes d'un incendie dans le 18e arrondissement de Paris, naturalisé français

Après avoir sauvé six personnes lors d’un incendie à Paris, Fousseynou Cissé a été naturalisé français lors d’une cérémonie au Panthéon. L’événement était présidé par le ministre de l’Intérieur, en présence du préfet de police Patrice Faure.

Une reconnaissance symbolique. Lors d’une cérémonie au Panthéon, Fousseynou Cissé a été naturalisé français, a indiqué mercredi la Préfecture de Paris. Cet homme s’était illustré en sauvant six personnes lors d’un incendie à Paris.

Retour en arrière. Le 4 juillet 2025, un incendie ravage un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Au sixième étage, deux mères, piégées par les fumées, ont tenté de protéger leurs enfants aux fenêtres. En contrebas, les images filmées par un riverain ont capté la scène : Fousseynou Cissé, alors agent d’accueil contractuel dans des collèges, s’était engagé sur une corniche étroite. En équilibre entre deux bâtiments, il a improvisé un passage de fortune et sauvé, un à un, deux bébés, deux enfants et leurs mères, en les faisant passer de la fenêtre de l’appartement à un autre.

«être français, c’est une fierté»

La vidéo est devenue virale. Rapidement, Fousseynou Cissé est propulsé au rang de héros. Mardi, en étant naturalisé, il «a rejoint» la nation française lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur, en présence du préfet de police Patrice Faure. Dans une vidéo tournée sous les voûtes du Panthéon, il confie : «être français, c’est une fierté».

L’émotion règne lorsqu’il évoque son parcours. «Le décret de naturalisation, ça représente beaucoup de choses pour moi», explique-t-il, document en main. «En étant français, là, ça nous permet de s’intégrer pleinement dans la société française. Et la France, c’est une République, une Nation», «tout le monde rêve d’y venir», «c’est une nation de liberté avec des valeurs fondamentales».

Déjà, en juillet dernier, son geste lui avait valu la médaille du courage, remise par Laurent Nuñez. Mais cette fois, avec sa naturalisation, c’est un autre cap qui est franchi.