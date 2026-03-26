«Kiosques mobiles» de police : quand Emmanuel Grégoire s’inspire de Tokyo pour lutter contre l’insécurité à Paris

Pour renforcer la présence policière dans les quartiers parisiens, le nouveau maire Emmanuel Grégoire entend installer des «kiosques mobiles» dans «les points chauds» de la capitale. Une initiative qui s’inspire des kôban japonais.

Une présence renforcée sur le terrain. Ce dimanche 29 mars, Emmanuel Grégoire sera formellement élu maire, à l’occasion du premier Conseil de Paris de sa mandature. Tout au long de sa campagne, le socialiste a exposé les grandes lignes de son programme et de ses mesures notamment afin de lutter contre l’insécurité dans la capitale.

Alors que plusieurs candidats, au centre et à droite, ont insisté sur la nécessité de doubler, voire tripler les effectifs de la police municipale, Emmanuel Grégoire préconise, de son côté, le recrutement de 1.000 policiers, «mieux équipées» et «présente sur le terrain 24h/24».

En outre, le maire de Paris, confortablement élu le 22 mars dernier, souhaite installer une trentaine de «kiosques» mobiles de police sur les «points chauds» de la capitale. Ces kiosques, qui s’inspirent du modèle des Kôban japonais, seraient dotés de cinq à six agents et opérationnels de jour comme de nuit.

Un premier kiosque dans le 18e arrondissement

Le premier de ces kiosques sera installé dans le 18e arrondissement de la capitale, du côté de la Porte de Clignancourt. «C'est un lieu de fort passage. La délinquance et les trafics en tous genres sont venus se greffer sur ces flux avec de la contrebande de cigarettes, de la vente de produits médicamenteux, de drogues», expliquait Emmanuel Grégoire devant la presse, lors d’un déplacement de campagne. Dans son programme, le maire de Paris a indiqué que ces kiosques «pourront être déplacés selon les besoins».

L’ancien Premier adjoint d’Anne Hidalgo est cependant, a contrario du centre et de la droite parisienne, défavorable à l’armement létal de la police municipale. Il proposera un référendum aux Parisiens en cas d’évolution de la loi. De leur côté, les brigades nocturnes seront équipées de pistolets à impulsion électrique.