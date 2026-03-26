Mort de Lionel Jospin : comment l'hommage national à l'ancien Premier ministre va-t-il se dérouler ?

Un hommage national sera rendu à Lionel Jospin ce jeudi 26 mars. La cérémonie aura lieu aux Invalides et durera moins d'une heure.

Pour exprimer le «respect de la Nation toute entière», selon les mots d'Emmanuel Macron, un hommage national sera rendu à Lionel Jospin, ce jeudi 26 mars à Paris. La cérémonie aura lieu juste avant les obsèques de l'ancien Premier ministre.

Le président de la République présidera lui-même cet hommage qui se déroulera aux Invalides et dont l'objectif est de «saluer le parcours d'une figure incontournable de la scène politique française», selon le communiqué publié par l'Elysée.

Jeudi, à 11h, Emmanuel Macron sera donc accueilli dans la cour des Invalides par son Premier ministre, Sébastien Lecornu, et par le gouverneur militaire de Paris, le général de corps d’armée Loïc Mizon.

Eloge funèbre et sonnerie aux morts

D'après TF1 Info, le cercueil de Lionel Jospin entrera ensuite dans le monument par la cour Sud du dôme de l'Hôtel national des Invalides.

Suivra l'éloge funèbre d'Emmanuel Macron et la sonnerie aux morts, avant qu'une minute de silence ne soit observée et la Marseillaise chantée. Selon l'Elysée, l'hommage devrait se terminer vers 11h50.

Les obsèques de Lionel Jospin, ouvertes au public, se dérouleront l'après-midi même, à partir de 14h30 au cimetière du Montparnasse à Paris.