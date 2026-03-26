Municipales 2026 : battu à Pau, François Bayrou ne siègera pas au conseil municipal qui élira son successeur

Le maire sortant de Pau François Bayrou ne siégera pas au conseil municipal après sa défaite dimanche 22 mars dernier aux élections municipales, a-t-on appris ce jour auprès de sources concordantes.

Une absence qui sera remarquée. François Bayrou, maire sortant battu au second tour des élections municipales à Pau, ne siégera pas au conseil municipal, a appris l'AFP ce jeudi 26 mars de sources concordantes proches du président du MoDem, à la veille de l'installation de la nouvelle assemblée.

Dimanche 22 mars dernier, l'ancien Premier ministre a été battu de 344 voix par le candidat socialiste Jérôme Marbot, dans le cadre d'une triangulaire avec le Rassemblement national, après être arrivé en tête au premier tour.

Elu maire de la cité béarnaise en 2014, puis réélu en 2020, François Bayrou avait conservé sa fonction de maire de Pau lorsqu'il avait été nommé Premier ministre en décembre 2024. Renversé à l'Assemblée nationale, il a quitté la rue de Varenne en septembre, remplacé par Sébastien Lecornu.

Dans une prise de parole après de sa défaite, l’ancien locataire de Matignon avait expliqué que «la question, ça n'est pas le passé, c'est l'avenir». «Notre rôle à tous c'est de penser l'avenir, avait-il ajouté. Nous sommes là pour tenir et pour rebâtir (...) Ce sera la responsabilité de toute l'équipe qui y siègera et que j'aiderai de toutes mes forces».

Outre François Bayrou, l'ancienne ministre MoDem Geneviève Darrieussecq, battue dans une quadrangulaire dimanche à Mont-de-Marsan, a également annoncé à Sud-Ouest qu'elle ne siégerait pas au prochain conseil municipal prévu vendredi.

«La démocratie, c’est ça. Il faut accepter le résultat des urnes», avait déclaré après sa défaite l'ancienne maire de la préfecture des Landes (2008 à 2017) et éphémère ministre de la Santé dans le gouvernement Barnier