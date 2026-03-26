Municipales : Roubaix, La Courneuve, Vénissieux... Les villes remportées par LFI marquées par un fort taux de délinquance

Roubaix, La Courneuve, Vénissieux… Aux élections municipales, la France insoumise a remporté principalement des villes où la délinquance est élevée. Dans ces communes, les chiffres officiels font état de centaines, voire de milliers de crimes et délits chaque année.

Dans plusieurs villes passées sous la bannière de La France insoumise lors des élections municipales, les indicateurs de la délinquance restent élevés, selon les données du ministère de l’Intérieur.

À Roubaix, en 2024, les chiffres du ministère de l’Intérieur font état de plus de 9.000 crimes et délits. Parmi eux, 437 cambriolages de logement, et 1.300 destructions et dégradations volontaires. Sur la carte ci-dessous, la couleur violette la plus foncée indique les villes les plus touchées.

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à Creil, le trafic de drogue gangrène la ville

Dans la petite couronne parisienne, La Courneuve présente également des niveaux de violences notables. La commune compte 221 vols violents sans arme et 370 faits de violences physiques hors cadre familial. Concernant les vols avec armes, le taux d’infraction pour mille habitants est supérieur à celui des villes comparables. Des chiffres qui témoignent d’un climat de tension persistant dans certains quartiers.

Plus au nord, à Creil, dans l’Oise, plus de 2.500 crimes et délits ont été recensés. Parmi eux, les délits liés aux stupéfiants occupent une place importante : 61 personnes ont été mises en cause pour trafic, contre 669 pour usage.

7.000 crimes et délits à Vénissieux

Enfin à Vénissieux, commune située dans la métropole de Lyon, près de 7 000 crimes et délits ont été rapportés. Là encore, les infractions liées à la drogue dominent, à raison de 347 personnes mises en cause pour trafic, 873 pour usage. Les atteintes aux biens restent également élevées, avec plus de 1.000 vols dans les véhicules.

Ces données, issues des statistiques officielles, dessinent une géographie de la délinquance où certaines communes concentrent des niveaux d’infractions importants.