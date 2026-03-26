Paris : ces mesures qui vont peser sur les épaules des propriétaires immobiliers

Le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire prévoit d’encadrer les résidences secondaires, les locations touristiques et les logements vacants. Autant de mesures strictes qui risquent de ne pas plaire aux propriétaires.

Les chantiers immobiliers annoncés par le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire ne seront pas forcément du goût des propriétaires. Dans le viseur de la mairie, les résidences secondaires, qui représentent près de 10 % du parc de logements privés contre 7 % il y a trente ans.

Pour limiter ce phénomène, le nouveau maire envisage d’interdire les nouvelles résidences secondaires. «La loi permet surtout via le PLU d’encadrer certains logements nouveaux dans des secteurs ciblés en les réservant à la résidence principale. Donc juridiquement, c’est possible à la marge, pas comme une interdiction générale de toutes les résidences secondaires existantes», précise l’économiste Bérénice Deville au micro de CNEWS.

Les logements vacants réquisitionnés

Autre priorité : les locations touristiques. Les biens mis uniquement sur les plates-formes comme Airbnb pourraient bientôt être interdits, tandis que les logements vacants depuis plus de cinq ans seront taxés et réquisitionnés pour loger les sans-abris. Pour veiller au respect de ces mesures, le nouveau maire de Paris prévoit de mettre en place une brigade du logement.

«On installe une équipe municipale pour surveiller l’usage que les propriétaires font de leurs biens. Est-ce qu’on veut une mairie qui accompagne, ou une maire qui soupçonne en permanence les propriétaires ?», s’inquiète l’économiste.

Enfin, pour ce qui est de la taxe foncière, les propriétaires ne devraient pas avoir de baisse. L’an dernier, cette taxe avait rapporté plus de 600 millions d’euros à la mairie.