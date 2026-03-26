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Pour finir sa tournée plus tôt, un facteur intérimaire jette 565 lettres dans la forêt

Une enquête a été diligentée après la découverte faite le 24 février dernier. [Lionel BONAVENTURE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un bureau de La Poste de Haute-Saône porte plainte contre un facteur intérimaire qui, pour finir plus tôt sa tournée, a jeté du courrier dans une forêt plutôt que de le distribuer. 

Une technique de travail peu efficace qui risque de lui coûter cher. Dans le village de Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône, des centaines de lettres ont été retrouvées en forêt. La faute à un facteur peu investi à la tâche, rapporte L’Est Républicain.

Les 2.800 habitants ont été victimes d'un important retard de courrier. Une enquête a été menée après avoir retrouvé, le 24 février dernier, 565 plis dans la forêt. Certains ont été détruits par l'humidité, d'autres ont pu être restitués. 

jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende

Les investigations ont permis de remonter jusqu'à un facteur intérimaire présent pour une durée d'un mois sur le territoire. Les investigations ont établi qu'il jetait les lettres dans la forêt pour finir plus rapidement sa journée de travail. 

La communication de la direction régionale de La Poste Bourgogne-Franche-Comté a pourtant assuré que «comme tout nouvel arrivant, l'agent avait suivi une formation complète de cinq jours en théorie et pratique en doublure avec un facteur». 

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L'employé a été «écarté de toute activité», précise le groupe qui ajoute avoir porté plainte. Le mis en cause s'expose à trois ans de prison maximum et une amende pouvant aller jusqu'à 45.000 euros.

FacteurHaute-SaôneFrance

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