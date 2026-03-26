Présidentielle 2027 : le RN «pratiquement» certain d'avoir les 500 parrainages, assure Jordan Bardella

Porté par sa progression territoriale lors des élections municipales, le Rassemblement national estime être désormais en mesure d'obtenir sans difficulté les 500 parrainages pour la présidentielle de 2027.

À deux ans de l’échéance présidentielle, le Rassemblement national se montre confiant. Dans un entretien accordé au Figaro ce mercredi 25 mars, son président Jordan Bardella a assuré que son camp était désormais «pratiquement» certain de réunir les 500 parrainages nécessaires pour présenter un candidat en 2027.

Une assurance qui repose sur une progression territoriale lors des élections municipales. Le RN met en avant la conquête de nombreuses municipalités lors des dernières élections, passant de «13 à 70 communes administrées». À ces maires, s’ajoutent environ 120 députés et près de 250 conseillers régionaux et départementaux qui constitueront un socle solide d’élus.

Constituer un groupe au Sénat

Par ailleurs, le parti nourrit l’ambition de franchir le seuil des dix sénateurs lors du renouvellement de septembre, afin de former un groupe au Palais du Luxembourg.

Selon Jordan Bardella, cette dynamique doit permettre au parti d’aborder la présidentielle sous un angle nouveau : «envisager différemment la campagne», en se concentrant sur le projet d’incarnation. Cela inclut l’hypothèse d’une candidature portée par Jordan Bardella, en cas d’empêchement judiciaire de Marine Le Pen.

«La droite française n’existe plus aujourd’hui»

La triple candidate à l’Élysée sera fixée sur son sort le 7 juillet, lorsque la justice se prononcera en appel sur son éventuelle inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires européens. «Une situation singulière [qui] ne nous empêche pas de travailler», insiste Jordan Bardella, en évoquant la constitution de l’équipe de campagne et l’élaboration d’un programme adaptable, quel que soit le candidat désigné.

Enfin, le dirigeant du RN tire les leçons des municipales, après l’échec de sa tentative d’ouverture vers la «droite sincère». Une stratégie avortée qui, selon lui, révèle une recomposition politique plus profonde : «La droite française n’existe plus aujourd’hui». Il pointe directement la responsabilité des Républicains et de Bruno Retailleau dans certains revers électoraux, notamment à Nîmes ou à Marseille, où la gauche a conservé ses positions.