Retour de la neige : couvrez-vous dans ces départements où des flocons devraient tomber ce jeudi

D'après les prévisions de Météo-France, la neige va tomber sur plusieurs départements ce jeudi 26 mars, y compris à basse altitude.

Manteaux, écharpes et autres bonnets vont ressortir du placard. Ce jeudi 26 mars, Météo-France prévoit des chutes de neige dans plusieurs départements français, en montagne mais pas seulement.

21 d'entre eux ont été placés en vigilance jaune neige-verglas : l'Ain, l'Allier, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Les Alpes du Nord très concernées

D'après Météo-France, l'épisode sera le plus significatif sur les Alpes du Nord. La neige sera également présente dans les Vosges, le Jura et sur le Massif central, parfois à basse altitude : dès 300 à 500 m le matin, à partir de 400 à 600 m l'après-midi.

Les chutes de neige pourront aussi être observées sur les Pyrénées, mais de manière plus modérée. Sur la chaîne pyrénéenne, la limite pluie-neige se situera vers 700 puis 900 m.