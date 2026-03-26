Retour de la neige : à quelles altitudes les premiers flocons sont-ils attendus ce jeudi ?

Alors que les températures ont drastiquement chuté dans l’Hexagone dans la nuit de mardi à mercredi, de la neige pourrait localement tomber ce jeudi.

Des flocons sont à prévoir en basse altitude ce jeudi. Après un début de semaine largement ensoleillé, les températures ont brutalement chuté en métropole dans la nuit de mardi à mercredi, passant même sous les normales de saison.

La neige a même fait son apparition localement dès mercredi matin. A ce titre, Météo-France a placé 14 départements tricolores en vigilance jaune pour neige-verglas ce jeudi.

«Du quart nord-est au Massif central et à Rhône-Alpes, comme sur le piémont et le relief des Pyrénées, le ciel reste encombré toute la journée et les averses sont fréquentes. Des chutes de neige se produisent dès 300 à 500 mètres le matin, à partir de 400 à 600 mètres l'après-midi», a anticipé l’organisme météorologique de référence pour ce jeudi.

«Les cumuls de neige s'annoncent de nouveau significatifs sur le Jura et surtout sur les Alpes du nord. Sur la chaîne pyrénéenne, la limite pluie-neige se situe vers 700 puis 900 mètres», a abondé cette même source.

«Le vent de secteur nord est sensible sur le relief, en particulier sur les crêtes pyrénéennes avec des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h. Sur la Corse, là aussi les conditions restent perturbées, avec de nombreuses averses, neigeuses dès 500 à 700 mètres, et du vent de nord-ouest jusqu'à 70 à 90 km/h», a conclu Météo-France.