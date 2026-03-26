Saint-Denis : le maire ne doit pas écarter des agents pour des motifs politiques, rappelle le gouvernement

A la suite des récentes déclarations du nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, sur la police municipale, le ministre David Amiel lui a rappelé dans un courrier que les agents municipaux ne peuvent pas être sanctionnés pour des motifs politiques.

Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Begayoko, est dans le viseur du gouvernement. Jeudi, le ministre de l’Action et des Comptes publics David Amiel lui a adressé un courrier rappelant que les agents municipaux ne peuvent en aucun cas être sanctionnés pour des motifs politiques.

«Aucune autorité municipale ne peut légalement laisser entendre que la situation d’agents communaux, leur affectation ou leur maintien en fonctions pourraient dépendre de leur adhésion, réelle ou supposée, aux orientations politiques de l’exécutif municipal», a écrit le ministre.

David Amiel met en garde contre le harcèlement moral

Toute décision contraire «serait entachée d’illégalité et pourrait être suspendue ou annulée par le juge administratif», avertit-il.

David Amiel souligne même que de telles mobilités pourraient relever du harcèlement moral, voire constituer une infraction pénale pour discrimination, rappelant que «leur loyauté à l’égard de l’institution ne se confond en aucun cas avec l’adhésion partisane ni avec l’alignement idéologique».

Ce rappel intervient après les déclarations de Bally Bagayoko, élu le 15 mars dès le premier tour en battant le maire sortant socialiste Mathieu Hanotin, qui avait affirmé à CNEWS que «les fonctionnaires sont avant tout des gens qui répondent en fait à une commande politique».

des demandes de mutation en pagaille

Devant l’hôtel de ville, le maire insoumis avait ajouté : «Celles et ceux qui, pour un tas de raisons qui peuvent les regarder d’ailleurs, ne sont pas en phase avec le projet politique, forcément, ils partiront… Mais ce n’est pas le fait qu’on les mettra dehors, c’est parce qu’ils feront une mobilité qui est complètement naturelle». Il avait insisté : «Je ne fais ni la chasse à l’homme, ni la chasse à la femme».

L’élection de Bagayoko s’inscrit dans un contexte de polémiques sur la police municipale de Saint-Denis. Mardi sur France 2, le maire avait précisé que la ville allait «rentrer dans un processus de désarmement» de la police municipale, ciblant les lanceurs de balles de défense (LBD), tout en conservant «une police municipale forte de proximité».

Selon une source de l’ancienne administration, 90 demandes de mutation ont déjà été enregistrées parmi les agents de la police municipale, accompagnées de nombreux départs dans le reste de l’administration.