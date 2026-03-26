SNCF : les passagers d'un TGV Marseille-Paris arrivent à destination avec 9h30 de retard

La nuit a été longue pour les 250 passagers du train relayant Marseille à Paris mercredi 25 mars. Le TGV a accumulé un retard de plus de neuf heures après une succession de problèmes.

Une très longue nuit. Mercredi soir, un TGV partant de Marseille devait rejoindre la capitale en 3 heures mais une cascade d'événements l'a fait arriver à 7h31 ce matin en Gare de Lyon avec plus de 9 heures et 30 minutes de retard.

Parti à 18h47, le train a vécu un premier problème trente minutes plus tard dans le secteur de Cavaillon, entre Aix-en Provence et Avignon, à cause d'une panne. La compagnie ferroviaire ne pouvant pas «résoudre sur place» la panne, un changement de train a donc été privilégié.

Les 250 passagers ont été affrétés à un second TVG dans la nuit. Des plateaux repas et de l'eau ont été offerts à bord. Ce transfert s'est opéré grâce à un train acheminé depuis Marseille. Le train a pu repartir vers minuit.

remboursement en «bon d'achat»

Alors que la voie semblait être libre, le train a ensuite été ralenti par des travaux sur la ligne à grande vitesse. La SNCF explique qu'un «détournement sur la ligne classique où la vitesse est limitée à 160 km/h» a été obligatoire.

Si ces passagers étaient déjà «maudits», la nuit ne s'est pas finie en toute tranquillité. Un animal a été percuté par le train précédant le TGV, ce qui a retardé de deux heures de plus le voyage.

La SNCF indique qu'«un remboursement à hauteur de 150% du prix du billet en bon d'achat» a été proposé aux malheureux voyageurs. La compagnie ferroviaire «regrette profondément les conditions de ce voyage. Les équipes sont restées pleinement mobilisées tout au long de l’événement pour garantir leur sécurité et leur apporter l’assistance nécessaire.»