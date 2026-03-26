TikTok : le ministre de l'Education nationale saisit la justice notamment pour «provocation au suicide»

Le ministre de l’Education nationale Edouard Gerffray a annoncé, ce jeudi, saisir le procureur de la République de Paris au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale, notamment pour «provocation au suicide» concernant l’algorithme de TikTok.

Le réseau social chinois est dans le viseur du gouvernement. Ce jeudi 26 mars, le ministre de l’Education nationale Edouard Geffray a annoncé saisir le procureur de la République de Paris au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale pour «provocation au suicide», «traitement de données illicites» et transfert de données à caractère illicite», et ce concernant l’algorithme de TikTok.

Au micro de France Inter, le ministre a indiqué avoir «fait un test» avec son cabinet et ce en créant un compte sur TikTok «en disant qu’on avait 14 ans». «En moins de 20 minutes, sans avoir liké quoi que ce soit, on s’est retrouvé avec des vidéos dépressives», «des véritables tutoriels de scarifications» et «des vidéos d’incitation au suicide», a fait savoir Edouard Geffray.

«Il faut qu'on arrête avec ces spirales mortifères qui embarquent les adolescents dans des directions qui sont dangereuses pour leur vie», a-t-il ajouté, affirmant avoir transmis au procureur de la République de Paris «une clé USB» illustrant «le film du système».

Le signalement effectué par le ministre pourrait s’ajouter à une autre enquête préliminaire en cours ouverte en novembre 2025 par le parquet de Paris à la suite d'un signalement effectué par le député socialiste Arthur Delaporte.