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Tous les élus de l’opposition démissionnent, cette commune doit revoter pour son maire

De nouvelles élections seront organisées dans un délai de trois mois. [Ian LANGSDON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En raison de la démission de l’ensemble des élus de l’opposition, les électeurs de Châtillon-sur-Marne, commune marnaise de 600 habitants, devront retourner aux urnes dans les trois mois. 

Coup de tonnerre à Châtillon-sur-Marne. Moins d’une semaine après le second tour des élections municipales, les électeurs de cette commune située dans la Marne vont devoir retourner aux urnes prochainement. 

Cela fait suite à la démission du maire sortant, battu dès le premier tour, et de tous ses colistiers, avant même l’installation du conseil municipal. 

Pour rappel, dans les communes de moins de 1.000 habitants, le conseil complet doit élire le maire et ses adjoints. Cependant, à la suite de ces démissions, trois sièges se trouvent aujourd’hui vacants. 

Des dépenses supplémentaires en vue

Le maire récemment élu a dénoncé, dans un entretien accordé à nos confrères de l’Union, «une perte de temps et d’efficacité, ainsi que des dépenses supplémentaires pour l’organisation d’un nouveau scrutin». 

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Le perdant démissionnaire a lui «assumé sa décision». De nouvelles élections seront organisées dans un délai de trois mois, seulement afin de pourvoir les trois sièges vacants.

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