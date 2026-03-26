Vaches découpées en vie : L214 porte plainte contre un abattoir de Martinique pour «sévices graves»

En Martinique, un scandale est dénoncé par l'association de défense des animaux L214. Cette dernière a porté plainte après avoir reçu des images d'un abattoir public montrant des bovins encore vivants lors de la découpe.

Inhumain. Près de Fort-de-France, du bétail envoyé à l'abattage se trouve encore en vie lors du passage à l'égorgement. L'association de défense des animaux L214 a porté plainte pour «graves dysfonctionnements» et «sévices graves» sur des bovins.

Cet abattoir du Lamentin, en Martinique, produit de la viande de race brahman. Des vaches d'origine indiennes qui s'adaptent aux climats tropicaux. Elles devaient être mises à l'honneur lors du Salon de l'agriculture 2026 à Paris.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'association a mise en ligne des images tournées en janvier et février selon elle, montrent les «dysfonctionnements» dans cet établissement.

les vidéos sanglantes

Sur ces vidéos, on y perçoit très clairement des bovins se débattant alors qu'ils se vident de leur sang après avoir été égorgés. La loi veut qu'ils soient inconscients d'abord. «Le box de contention (piège) permettant de maintenir les animaux pendant l’étourdissement est inadapté (...), empêchant une perte de conscience suffisante avant la saignée», dénonce L214.

Un peu plus loin, on voit des animaux bouger au moment de la découpe alors qu'ils «devraient être morts», critique l'association. L214 dénonce l'étourdissement en groupe dans le box de contention, en infraction selon elle avec la réglementation qui impose un étourdissement individuel et isolé des animaux.

une fermeture immédiate demandée

Les défenseurs de la cause animale demandent à la préfecture de la Martinique la fermeture immédiate de l'abattoir du Lamentin. Elle a également déposé plainte auprès du procureur de Fort-de-France pour «sévices graves et mauvais traitements».

L'occasion pour L214 de remettre sur la table sa demande d'un audit national des abattoirs français, adressée en janvier 2025 à la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, restée sans réponse selon l'association.