Vents violents : voici les 17 départements en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune pour les vents violents concernant la journée de ce jeudi 26 mars.

Une alerte ciblée dans le quart sud-est de l’Hexagone. Face aux risques de vents violents prévus pour ce jeudi 26 mars, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 17 départements en alerte jaune.

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Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, le Var et le Vaucluse.

«Le vent de secteur nord est sensible sur le relief, en particulier sur les crêtes pyrénéennes avec des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h. Sur la Corse, là aussi les conditions restent perturbées, avec de nombreuses averses, neigeuses dès 400 à 700 m, et du vent de nord-ouest jusqu'à 70 à 90 km/h. En revanche, sur le reste du pourtour méditerranéen, le temps est globalement sec et ensoleillé, mais mistral et tramontane soufflent fort, entre 70 et 90 km/h en rafales», indiquent les prévisionnistes de Météo-France.