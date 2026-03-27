«Ça me coûte entre 250 et 300 euros de plus par mois» : le prix de l’essence au plus haut, la colère gronde chez les taxis

Parmi les multiples impacts de la guerre en Iran, le prix du carburant est celui qui se fait le plus ressentir en France. Plusieurs filières dépendantes du gasoil se retrouvent directement pénalisées, comme la pêche, ou les VTC et taxis. Ces derniers haussent le ton.

Le conflit pèse sur leurs charges. Depuis le début des frappes israélo-américaines contre l'Iran, fin février, le carburant a vu son prix s'envoler. En cause, notamment : le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial.

En conséquence, plusieurs secteurs d'activité dépendants du gasoil se retrouvent impactés, à l'instar des pêcheurs, transporteurs routiers ou chauffeurs VTC et taxis, dont l'activité est désormais fragilisée.

«Il y a une augmentation de 40, voire 50 centimes par litre»

Face à cette hausse, certains chauffeurs de taxi ne cachent pas leur colère. «Le carburant me coûte entre 250 et 300 euros de plus par mois», a confié Hakim Cheliha, chauffeur de taxi depuis une quinzaine d'années à Paris, auprès de l'AFP.

Ce dernier tient ses comptes dans un tableur Excel, et affirme «qu'il y a une augmentation de 40, voire 50 centimes par litre, sachant que nous, en tant que taxis, roulons beaucoup».

Hakim Cheliha a ainsi adopté plusieurs changements dans son quotidien : «Je ne peux plus me permettre de marauder, de chercher des clients dans les rues et donc de rouler à vide». Le chauffeur reste donc en station, à l'arrêt, le temps de trouver des clients.

Il ajoute également lever «un peu le pied pour économiser du carburant et donc, au lieu de faire deux ou trois courses en une heure, je n'en fais plus qu'une seule». Le professionnel a aussi décidé de travailler le soir, là où «la circulation est plus fluide, ce qui permet de consommer un peu moins de carburant».

Enfin, cette crise lui a fait prendre une décision radicale : «J'ai décidé de passer à un véhicule électrique».

Jeudi, l'exécutif a tranché, afin d'éviter, au-delà de cette augmentation de prix, que les stations-service ne se retrouvent à court de carburant : il vient d’autoriser la mise à disposition des automobilistes d'un «gazole non conforme aux spécifications européennes». Une décision prise «à titre exceptionnel et temporaire» et publiée dans le Journal officiel, par la ministre déléguée à l'Énergie, Maud Bregeon.