Foire du Trône : la plus grande fête foraine d'Europe ouvre ses portes ce vendredi avec une soirée de soutien aux enfants malades

La Foire du Trône, la plus grande fête foraine d’Europe, rouvre ses portes ce vendredi 27 mars à Paris. Pour cette nouvelle édition, la traditionnelle foire parisienne démarre sous le signe de la solidarité avec une soirée dédiée au soutien des enfants malades.

Paris s’apprête à retrouver son rendez-vous forain emblématique. Ce vendredi 27 mars, la Foire du Trône pose à nouveau ses affaires sur la Pelouse de Reuilly (12e), à la lisière du bois de Vincennes. Une nouvelle qui devrait réjouir les amateurs de sensations fortes ainsi que toutes les familles qui en ont fait un rendez-vous annuel.

Allant des manèges à sensations fortes aux attractions familiales, en passant par les jeux traditionnels tels que le tir à la carabine ou la pêche aux faux canards, ainsi que plusieurs stands de nourritures, ce sont plus de 250 attractions sur 10 hectares de terrain qui s’offrent aux visiteurs jusqu’au 25 mai 2026.

Comme chaque année, près de 3 millions de visiteurs sont attendus, avec à la clé plusieurs nouveautés spectaculaires.

Une soirée de lancement solidaire au profit des enfants atteints de cancer

Parmi les nouvelles attractions annoncées : le «AIR ONE MAXXX», un balancier culminant à 30 mètres avec sièges rotatifs à 360 degrés, mais aussi le «MEGA KING TOWER», une tour de chute libre haute de 80 mètres, qui promet des descentes à plus de 140 km/h, avec en prime une vue panoramique sur la capitale.

Mais pour son ouverture, la plus grande fête foraine d’Europe, dont les origines remontent à près de 10 siècles en arrière, donne le ton : celui de l’engagement. De 17h à 23h, une soirée inaugurale est organisée au profit de l’association Princesse Margot, qui accompagne depuis 2012 les enfants atteints de cancer et leurs familles.

Pour y participer, le public pourra acquérir un pass solidaire à 10 euros en prévente et 15 euros sur place. Ce billet offrira une réduction de 50% sur l’ensemble des attractions pendant la soirée, et l’intégralité des recettes sera reversée à l’association.

Foire du Trône, du 27 mars au 25 mai 2026, Pelouse de Reuilly, Paris 12e. Accès libre, tarifs variables selon les attractions. Pass solidaire : 10 euros en prévente, 15 euros sur place (soirée du 27 mars).