La dette publique s'aggrave-t-elle ? Le gouvernement retient son souffle avant l'annonce des chiffres ce vendredi

L'Insee publie vendredi sa première estimation du déficit public en 2025, qui devait se situer aux alentours de 5,4% du PIB d'après le gouvernement, et le chiffre actualisé fin 2025 de la dette publique de la France, qui a déjà grimpé à plus de 117% du PIB fin septembre, soit près de 3.500 milliards d’euros.

Une annonce déterminante sur le plan politique et financier. L'Insee dira vendredi si la France a réussi à baisser son déficit sous l'objectif de 5,4% qu'elle s'était fixée pour 2025, alors que la guerre au Moyen-Orient pourrait peser sur l'économie et les finances publiques en 2026 et 2027.

La publication de ces chiffres sera l'occasion d'une réunion vendredi matin à Bercy, présidée par le Premier ministre. Sébastien Lecornu entend en profiter aussi - moins de deux mois après l'adoption du budget 2026 - pour engager les premiers travaux sur la préparation du prochain budget.

La France a le déficit public le plus élevé de la zone euro

Les débats s'annoncent déjà périlleux à quelques mois de la présidentielle, alors que le gouvernement se trouve sous forte pression pour réduire le déficit public, le plus élevé de la zone euro, dont l'ampleur inquiète les marchés financiers.

Il a fixé pour objectif de ramener le déficit à 5,4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2025 après deux années de dérapage (5,5% en 2023 et 5,8% en 2024). Il vise ensuite 5% en 2026, avant un retour sous le plafond européen de 3% en 2029.

L'Institut national de la statistique publiera aussi le chiffre de la dette, qui n'en finit plus de monter depuis la fin des années 1990, alimentée par l'accumulation ininterrompue des déficits depuis 1975. Au troisième trimestre, l'endettement s'élevait à 3.482,2 milliards d'euros, soit 117,4% du PIB.

«La cible du déficit de 2026 est atteignable»

Bonne nouvelle : le déficit l'an dernier pourrait «être légèrement inférieur à la prévision de 5,4 points de PIB» en raison de «chiffres meilleurs que prévu de l'exécution budgétaire de l'Etat», indiquait en février la Cour des comptes dans son rapport sur la situation des finances publiques.

Pour l'économiste Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE, «on serait plutôt à 5,2%» ce qui pourrait laisser espérer un déficit «en-dessous de 5%» du PIB en 2026, car «on partira de moins loin».

Les chiffres mensuels laissent «présager d'un déficit plutôt de 5,3, voire 5,2%», estime aussi Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade. «Ça rend la cible du déficit de 2026 atteignable», ajoute-t-il, mais «sous réserve de l'évolution de la situation au Moyen-Orient».

La guerre au Moyen-Orient pourrait rebattre les cartes

Une grosse inconnue pèse en effet sur les finances publiques : la guerre au Moyen-Orient et son potentiel effet sur la croissance notamment.

Pour François Ecalle, spécialiste des finances publiques, «même si on a une bonne surprise sur 2025, le 5% pour 2026 n'est pas acquis», car «on a ce choc pétrolier et gazier qui a déjà commencé et risque d'être plus important que l'effet de ces bonnes nouvelles».

Signe des premières conséquences du conflit sur l'économie, l'Insee a revu en baisse mardi ses prévisions de croissance pour le premier et le deuxième trimestres, à 0,2% du PIB contre 0,3% avant, en raison de la flambée des prix des hydrocarbures.

Pour Maxime Darmet, «il y a plusieurs choses qui vont peser sur le déficit en 2026 en relation avec la guerre au Moyen-Orient», notamment la façon dont «la croissance va être impactée» et les «revalorisations des prestations sociales» du fait de l'inflation qui «pèseront en 2027». «Le conflit pourrait avoir même plus d'impact sur les finances publiques de 2027 que de 2026», estime-t-il.

Reste aussi la question de l'éventuel impact budgétaire de mesures de soutien pour le pouvoir d'achat ou les secteurs les plus touchés par la hausse des prix des carburants. Pour Mathieu Plane, l'enjeu sera de trouver des «mesures ciblées, avec un coût budgétaire limité».