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Le déficit public recule à 5,1 % du PIB en 2025, moins élevé qu’attendu, selon l'Insee

La dette de la France atteint 3460,5 milliards d’euros fin 2025 [ AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce vendredi, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié les chiffres du déficit public de la France en 2025. Ce dernier se révèle moins élevé qu’attendu, équivalent à 5,1 % du produit intérieur brut, contre une prévision de 5,4 %. 

Un résultat inattendu. Ce vendredi, l'Insee a révélé les chiffres du déficit public de la France en 2025. Il est moins élevé qu'attendu, avec environ 5,1 % du produit intérieur brut, contre une prévision de 5,4 %.

Le déficit a ainsi reculé de 0,7 point par rapport à 2024, grâce à des recettes qui «accélèrent du fait de la hausse des impôts», a expliqué l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

Ce résultat a été commenté par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, félicitant sur son compte X que «la méthode paie. Mais la stabilité politique aussi».

«On continue, avec prudence, pour passer sous les 5 % en 2026. La situation géopolitique jouera, mais notre volonté collective aussi», a-t-il ajouté.

Objectif de déficit de 5 % du PIB en 2026

Cette amélioration a permis de faire baisser le ratio de la dette publique, descendu à 115,6 % du PIB fin 2025, soit 1,6 point de mieux que fin septembre.

Le gouvernement s'est fixé pour 2026 un objectif de déficit aux alentours de 5 % du PIB. Il paraissait plus facilement atteignable avant le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient. Cette dernière devrait en effet avoir des répercussions sur la croissance économique et donc les recettes fiscales.

«Les recettes accélèrent en 2025 : elles sont en hausse de 3,9 %, après +3,2 % en 2024», relève l'Insee. En particulier, «les impôts courants sur le revenu et le patrimoine accélèrent fortement», de 6,6% en 2025.

«Les dépenses ralentissent : elles augmentent en euros courants de 2,5 %, après +4,0 % en 2024», a poursuivi l'institut statistique. Pour autant, «leur croissance reste légèrement supérieure à celle du PIB en valeur en 2025 (+2,0 %)», si bien qu'en volume, elles ont augmenté de 0,9 %.

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La réduction du déficit que vise le gouvernement est jugée indispensable pour contenir la hausse de la dette publique de la France. Elle atteint 3.460,5 milliards d'euros fin 2025, contre 3.484,1 milliards fin septembre.

DetteÉconomieBercy

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