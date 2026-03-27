Neige-Verglas : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas ce vendredi 27 mars.

De la neige à l'est et jusqu'au centre du pays pour finir le mois de mars. Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune «neige-verglas» concernant la journée de ce vendredi 27 mars.

Sont concernés : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

@Météo-France

La vigilance jaune est mise en place depuis minuit et devrait être levée aux alentours de 9h du matin, selon les prévisionnistes.

Toutes les dernières informations à propos des alertes météorologiques sont à retrouver sur CNEWS, ici. Six départements ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune pour des risques de vent violent, également concernant la journée du vendredi 27 mars.