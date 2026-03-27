Neige-Verglas : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin émis à 6h, Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas ce vendredi 27 mars.
De la neige à l'est et jusqu'au centre du pays pour finir le mois de mars. Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune «neige-verglas» concernant la journée de ce vendredi 27 mars.
Sont concernés : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.
La vigilance jaune est mise en place depuis minuit et devrait être levée aux alentours de 9h du matin, selon les prévisionnistes.
Toutes les dernières informations à propos des alertes météorologiques sont à retrouver sur CNEWS, ici. Six départements ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune pour des risques de vent violent, également concernant la journée du vendredi 27 mars.