Seine-Saint-Denis : un professeur des écoles de La Courneuve jugé ce vendredi pour l'agression sexuelle de trois élèves de maternelle

Accusé d'agression sexuelle par trois fillettes âgées de 4 ans au moment des faits, un professeur des écoles de 58 ans exerçant à La Courneuve sera jugé ce vendredi au tribunal de Bobigny.

Un professeur des écoles face à la justice. Trois fillettes de l'école Charlie-Chaplin à La Courneuve ont accusé leur professeur des écoles d'agression sexuelle entre la rentrée de septembre 2024 et le 31 janvier 2025. Le procès de l'homme de 58 ans va s'ouvrir ce vendredi au tribunal correctionnel de Bobigny.

Convoqué une première fois devant la justice le 12 décembre dernier, l'enseignant avait clamé son innocence avant de voir son procès renvoyé au 27 mars.

«La défense regrette que le procès n’ait pas pu se tenir, mon client souhaitait être jugé. Mon client travaille depuis des années comme professeur auprès des enfants dans cette école et n’a jamais eu de souci ou fait l’objet d’un signalement quelconque», avait déclaré Me David Curiel, avocat du prévenu, a rapporté Le Parisien.

l'une des fillettes s'est confiée à sa mère

L'affaire a commencé lorsqu'une des fillettes, alors âgée de 4 ans, s'est confiée à sa mère sur les agissements de ce professeur. L'histoire est ensuite remontée aux oreilles de la directrice de l'établissement qui a adressé un signalement au parquet, engendrant l'ouverture d'une enquête.

Les enquêteurs en charge de l'affaire ont par la suite recueilli le témoignage de deux autres fillettes, dénonçant également des attouchements du mis en cause.

Selon ces très jeunes enfants alors scolarisés en moyenne section maternelle, ce professeur de 58 ans se serait adonné à des attouchements sur les fesses de l’une d’entre elles, sur les parties intimes d’une autre et se serait frotté contre le dos de la troisième, toujours selon Le Parisien.

Les attouchements présumés se seraient déroulés, à chaque fois durant la période de temps calme et à une seule reprise pour chacune des enfants. L'enseignant a rapidement été suspendu de ses fonctions et fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire lui interdisant de travailler avec des mineurs.