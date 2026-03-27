«Une mascarade », «au revoir ! », «un sketch»… Incidents en série au procès de 3 chefs de la DZ mafia

Le procès des chefs présumés de la DZ Mafia a été le théâtre d'une cascade d'incidents ce jeudi à Aix-en-Provence. Au coeur des débats : le départ en pleine audience d'une policière qui devait témoigner.

Sous très haute tension. Ouvert depuis le lundi 23 mars, le procès des membres présumés de la DZ Mafia accusés dans une affaire de double assassinat en 2019, a déraillé ce jeudi. Au coeur des débats : le départ en pleine audience d'une policière qui devait témoigner. Un comportement qui a engendré une multitude de demandes de suspension et de renvoi des débats du côté de la défense, toutes refusées par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

Cette officier de police judiciaire convoquée pour rapporter une partie de l'enquête dont elle avait eu la charge avait répondu aux questions de l'accusation et à celles de deux avocats des accusés avant de s'éclipser du palais de justice d'Aix-en-Provence lors d'une interruption d'audience, privant une partie de la défense de la possibilité de l'interroger.

Ayant reçu jeudi matin un arrêt de travail de l'enquêtrice jusqu'au 1er avril, la cour a décidé de surseoir à statuer jusqu'au 2 avril pour ordonner ou non sa comparution forcée, mais a rejeté la demande de renvoi du procès.

«C'est une pièce de théâtre, faut arrêter»

Une décision qui n'a pas du tout plu aux accusés et à leurs avocats : «Vous nous emmenez gentiment en balade en nous donnant un hypothétique rendez-vous le 2 avril», a lancé Me Raphaël Chiche, appelant à ce que «le cirque s'arrête».

Au motif que la loi ne permet pas la suspension des débats pour l'indisponibilité médicale d’un témoin, la cour a, là encore, renvoyé dans ses cordes la défense, qui a immédiatement quitté la barre.

«C'est une pièce de théâtre, faut arrêter», a dénoncé Zaineddine Ahamada, un des accusés dans un box qui, privé de ses avocats, s'est rapidement enflammé.

«Ce sera un procès bidon alors qu’on est venu de bonne foi», a déploré Amine Oualane, également suspecté d'être un ponte de la DZ mafia, estimant que la cour avait reçu «l’ordre de nous taper dessus».

les accusés quittent leur box

La présidente l’appelant «à la mesure», Amine Oualane a haussé le ton : «Je suis un citoyen comme vous, on dirait que je suis un chien». «Bonne journée, Au revoir» a-t-il lâché avant quitter le box en promettant de ne plus comparaître jusqu’au 2 avril, comme ses coaccusés.

Cofondateur présumé du cartel marseillais, Gabriel Ory s'est défendu d’en être un des patrons: «On m'accuse d'être un cadre de la DZ Mafia alors que je ne le suis pas». «C'est une mascarade», a-t-il ajouté. «Six ans que j'attends de me défendre et je me retrouve dans un sketch.»

Le procès va donc se poursuivre avec l'audition des témoins, dont le directeur vendredi, devant un box et des bancs de la défense dépeuplés. Les accusés recevront chaque matin un huissier qui leur fera sommation à comparaître et le soir la greffière descendra dans les geôles leur faire le rapport sur l'audience du jour.