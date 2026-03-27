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Vents violents : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’institut national de météorologie, Météo-France, a placé 6 départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce vendredi 27 mars. 

De fortes bourrasques attendues dans certains territoires du sud et de l’est de la France. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 6 départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce vendredi.

Les départements concernés sont : la Haute-Savoie, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

@Météo-France

«Le mistral et la tramontane restent forts, soufflant en rafales jusqu'à 80 à 100 km/h avant de faiblir en soirée», précisent les prévisionnistes. Dès 16 h la vigilance devrait être levée pour les six départements. 

Sur le même sujet Neige-Verglas : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce vendredi Lire

En parallèle, les prévisionnistes de l'Institut météorologique français ont également placé 20 départements en vigilance jaune pour des risques de neige-verglas ce vendredi.

Météo-Francevigilance météovents violents

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