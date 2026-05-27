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Assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon : les juges clôturent l'instruction, sans mise en examen

Jean-Luc Mélenchon a fondé LFI en 2016. [© Julie SEBADELHA / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

L'instruction visant Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire des assistants parlementaires lorsqu'il siégeait au Parlement européen a été clôturée ce mardi par les juges, sans mise en examen du patron de LFI.

Les juges ont clôturé ce mardi 26 mai 2026, sans mise en examen, leur instruction visant Jean-Luc Mélenchon concernant ses assistants parlementaires lorsqu'il siégeait au Parlement européen.

«Cette clôture de l'instruction en l'état, sans mise en examen, confirme ce que nous soutenons depuis l'origine : à aucun moment, il ne pouvait nous être reproché la moindre infraction dans ce dossier», a indiqué LFI à l'AFP.

2 ex-assistants restent sous le statut de témoin assisté

Et de se féliciter : «Après huit années d'enquête approfondie sur la base d'une simple dénonciation d'une députée européenne d'extrême droite, aucun des juges d'instruction qui se sont succédé (...) n'a estimé qu'il existait des éléments justifiant une mise en examen.»

Seuls deux ex-assistants, Laurent Maffeis et Aigline de Causans, restent sous le statut de témoin assisté, sous lequel ils ont été placés en mai 2022.

Sur le même sujet LFI : «Aucune mise en examen dans l’affaire des assistants parlementaires, pourtant le préjudice est estimé à plus de 500.000 euros d'argent public», s'indigne Thomas Bonnet Lire

L'information judiciaire avait été ouverte en novembre 2018, notamment pour détournement de fonds publics. L'avocate de Jean-Luc Mélenchon et de ses anciens assistants parlementaires dans ce dossier, Me Jade Dousselin, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.

Jean-Luc MélenchonLa France insoumiseassistants parlementaires

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