«On est face à quelque chose d'inédit» : l'épisode de canicule affectera durement l'agriculture française, selon ces chercheurs

Ce premier épisode de forte chaleur de l'année, très précoce, aura des conséquences sur le monde agricole. Des chercheurs interpellent sur la situation.

Dans l'élevage ou en récolte, la vague de chaleur laissera des marques aux agriculteurs. Et ses conséquences n'ont pas encore été précisément cernées, du fait d'une précocité inédite, ont expliqué mercredi des chercheurs de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

«L'année dernière, on avait eu une première vague de chaleur à la fin du mois de juin. Cette année cela se produit un mois avant, avec des conséquences très différentes parce que les cultures ne se situent pas au même cycle», a souligné Iñaki García de Cortázar-Atauri, directeur de l'unité Agroclim (Inrae PACA).

«Ce que l'on pourrait anticiper, c'est qu'il peut y avoir un impact sur les graines pour les cultures d'hiver, notamment le blé, l'orge». «On sait qu'on va avoir certainement des récoltes très précoces, une fois de plus», cette canicule se combinant avec des cycles accélérés depuis le début du printemps. «On est face à quelque chose d'inédit.»

la qualité des produits en cause

La première vague de chaleur est «généralement la plus sévère» pour les animaux, a souligné David Renaudeau, directeur de recherche à l'Inrae Bretagne-Normandie. Les conséquences sont directes avec «une baisse du niveau de production de viande, lait, oeuf» qui peuvent durer après l'épisode intense.

Mais «la qualité des produits peut varier. D'après les retours terrain d'hier (mardi), on a des oeufs un peu plus petits, et plus fragiles parce que le métabolisme phosphocalcique a été perturbé par la chaleur». Autre impact des canicules: «on a des laits un peu moins riches en protéines», poursuit-il.